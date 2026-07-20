IEEC da por concluidas y archiva las denuncias del Verde Ecologista contra Morena en Campeche

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó el sobreseimiento de los procedimientos ordinarios sancionadores promovidos por el Partido Verde Ecologista de México, luego de que ese instituto político presentara escritos de desistimiento, con lo que las investigaciones quedaron concluidas sin que se analizara el fondo de las denuncias.

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La consejera presidenta del IEEC, Clara Castro Gómez, explicó que las resoluciones aprobadas durante la sesión derivan de los escritos presentados por la Secretaría General del PVEM, mediante los cuales el partido decidió retirar las quejas que previamente había interpuesto ante la autoridad electoral.

Recordó que los procedimientos ya habían sido confirmados con anterioridad, cuando se informó que el Partido Verde había promovido denuncias contra un partido político y diversos servidores públicos. Sin embargo, durante la etapa de sustanciación de los expedientes, el promovente presentó formalmente el desistimiento.

La presidenta del OPLE precisó que, tratándose de procedimientos ordinarios sancionadores, el IEEC actúa como autoridad única, ya que tiene la facultad tanto de integrar los expedientes como de emitir la resolución correspondiente. En consecuencia, al existir un desistimiento válido por parte del denunciante, el Consejo General determinó el sobreseimiento de los asuntos.

Con esta resolución, explicó, se dio por terminado el procedimiento y se puso fin a las quejas promovidas originalmente por el Partido Verde, sin que la autoridad electoral entrara al análisis de las presuntas conductas denunciadas.

Durante la sesión también se informó que las denuncias fueron presentadas en su momento por Hugo Arreaga Calderón, quien entonces se desempeñaba como representante del PVEM ante el Instituto Electoral.

Asimismo, confirmó que las quejas estaban dirigidas contra Morena y servidores públicos vinculados a ese partido político, aunque, tras el desistimiento presentado por el propio Partido Verde, el procedimiento quedó legalmente concluido y archivado.

JGH