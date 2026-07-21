Tren Ligero de Campeche: Consulta los horarios oficiales para viajar al Centro, Aeropuerto y Tren Maya

A un año de haber iniciado operaciones, el Tren Ligero de Campeche se consolida como una de las principales alternativas de movilidad en la capital del estado, al conectar puntos estratégicos como el Centro Histórico, el Aeropuerto Internacional "Ing. Alberto Acuña Ongay" y la estación del Tren Maya, además de colonias, barrios tradicionales y centros educativos.

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Con el objetivo de facilitar los traslados de ciudadanos y turistas, el sistema difundió los horarios oficiales de sus recorridos en ambos sentidos, además de los servicios adicionales que operan durante los fines de semana.

Así puedes consultar los horarios del Tren Ligero

Las autoridades exhortaron a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos y aprovechar mejor el servicio.

Antes de abordar, recomiendan tomar en cuenta lo siguiente:

Ubicar la estación donde iniciará el viaje y el destino al que se dirige.

donde iniciará el viaje y el destino al que se dirige. Las casillas verdes indican el inicio del recorrido .

indican el . Las casillas rojas señalan la hora en que concluye el recorrido .

señalan la . Las casillas naranjas corresponden a corridas adicionales que únicamente operan los sábados y domingos.

De esta forma, los usuarios pueden conocer el horario exacto en que el tren llegará a cada estación y organizar sus traslados hacia el Centro Histórico, el Aeropuerto o la terminal del Tren Maya.

Horarios hacia el Centro Histórico

En el recorrido con dirección al Centro Histórico, el primer servicio inicia a las 5:00 de la mañana desde la estación Gobernadores, mientras que desde la estación Tren Maya la primera salida es a las 6:32 horas.

Con dirección al Centro Histórico, el primer viaje sale a las 5:00 horas desde la estación Gobernadores. / Especial

El último recorrido concluye a las 10:52 de la noche en la estación Centro Histórico, aunque durante fines de semana se incorporan servicios extraordinarios identificados en color naranja.

Las estaciones que conforman este trayecto son:

Tren Maya

Siglo XXI

Periférico

Campus UAC

Terminal Aérea

Aeropuerto

Héroe de Nacozari

Cuatro Caminos

Gobernadores

Barrio de Santa Lucía

Barrio de La Ermita

La Campechana

Barrio de San Francisco

Barrio de Guadalupe

Centro Histórico

Horarios con dirección al Tren Maya

Para quienes viajan desde el Centro Histórico hacia la estación del Tren Maya, el primer recorrido inicia a las 5:21 de la mañana, llegando a la terminal ferroviaria a las 6:17 horas.

Hacia la terminal del Tren Maya, la primera corrida parte a las 5:21 horas desde el Centro Histórico.

Durante el día se mantienen salidas continuas y, en fines de semana, se agregan corridas especiales para ampliar la cobertura del servicio.

En este sentido, el último recorrido llega a la estación Tren Maya a las 10:15 de la noche.

Un año conectando Campeche

El sistema cumplió recientemente 365 días de operación, periodo en el que ha recorrido más de 210 mil kilómetros y mantiene un promedio de 38 viajes diarios.

Actualmente opera durante 18 horas al día con cinco unidades 100 % eléctricas, recorriendo una ruta de 15.2 kilómetros que conecta algunos de los puntos de mayor afluencia de la ciudad.

El Tren Ligero cuenta con 14 estaciones y un paradero, además de un Centro de Control y Mantenimiento con monitoreo permanente las 24 horas para garantizar la seguridad de los usuarios.

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Asimismo, más de 6 mil personas han participado en los recorridos guiados organizados para conocer el funcionamiento del sistema de transporte.

Las autoridades destacaron que el Tren Ligero representa una alternativa moderna, segura, eficiente y sustentable, al facilitar la movilidad entre el Centro Histórico, el Aeropuerto Internacional y la estación del Tren Maya, además de acercar diariamente a estudiantes, trabajadores, turistas y familias a sus destinos.