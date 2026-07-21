Ejidatarios de Ich-Ek defienden tierras tras 40 años de trabajo

Ejidatarios y comuneros de Ich-Ek denunciaron que, tras 40 años de trabajar y poseer 260 hectáreas entre montes y tierras mecanizadas, apareció un presunto dueño que los acusa de despojo, pese a que desde 1986 han labrado esas tierras sin conocer propietario alguno.

Los representantes comunitarios, Felipe Reneyro Poot Méndez, su hijo Israel Poot Nah y el comunero Lázaro Canul Poot, señalaron que las tierras se ubican cerca de Ich-Ek, junto a la carretera federal 261 Hopelchén–Campeche, donde también existen apiarios con más de 25 años de producción.

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El pasado 9 de julio de 2026, actuarios del Poder Judicial y la Policía Municipal aseguraron el predio por 60 días, impidiendo labores agrícolas y visitas a los apiarios.

Don Felipe relató que desde los 13 años trabajó esas tierras con su padre mediante tumba, roza y quema, y desde 1986 las labra para mantener a su familia. Afirmó que nunca conoció dueño alguno hasta que en 2015 apareció Bernabé, originario de Castamay, quien asegura ser propietario.

Los ejidatarios sostienen que Bernabé no ha presentado título agrario válido, solo un documento de compra-venta notarial cuestionado, y que incluso un juez de primera instancia descalificó sus argumentos por falta de acreditación de propiedad.

Los afectados reiteraron que defenderán las tierras trabajadas por cuatro décadas, respaldados por documentos probatorios y reconocimiento como avecindados del ejido de Ich-Ek.