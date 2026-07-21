Regresan los apagones a barrios tradicionales de Campeche

De nueva cuenta, los apagones de energía eléctrica regresaron a los barrios Santa Ana y San Román, donde habitantes solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender las fallas constantes en el suministro.

La situación ocurre tras los cortes de energía del mes pasado, ocasionados por sobrecargas, lluvias y transformadores en malas condiciones. Pese a los trabajos de rehabilitación de la CFE, vecinos reportaron que persisten los apagones y variaciones de voltaje, principalmente después de las lluvias provocadas por ondas tropicales, como la número 19.

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Las fallas se concentran en las calles 14 y 16 de Santa Ana, y en las calles 16 y 18 de San Román, donde incluso se registró un apagón el viernes pasado. Vecinos como Ernestora Poot señalaron que las líneas se desajustan con los vientos, provocando que se desconecten las cuchillas de los postes.

En la calle 16, la CFE cambió transformadores el mes pasado tras una fuga de aceite; ahora, en la calle 18, decenas de familias sufrieron otro corte. Luis Pérez, vecino, indicó que los transformadores instalados hace décadas ya no soportan la demanda actual, pues las viviendas cuentan con aires acondicionados y más aparatos eléctricos.

A esta problemática se suma la petición de vecinos de Santa Ana y San Francisco al Ayuntamiento de Campeche para sustituir luminarias dañadas en los cruces de las calles 10 y 12, necesarias por motivos de seguridad ante la presencia de personas dedicadas al robo de viviendas y vehículos.