Pagos de la Pensión Bienestar en Campeche continúan hasta el 29 de julio: Calendario, montos y módulos

El delegado de los Programas para el Bienestar en Campeche, José Antonio Cardozo Rivero, informó que la entrega de recursos correspondiente al bimestre julio agosto permanecerá vigente hasta el 29 de julio, por lo que pidió a los beneficiarios que respeten las fechas establecidas en el calendario de pagos.

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Precisó que la dispersión de apoyos beneficia a personas adultas mayores de 65 años, mujeres inscritas en el programa Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Recordó que los depósitos se realizan de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar y conforme a la primera letra del apellido.

Detalló que en Campeche 89 mil 479 adultos mayores reciben una pensión bimestral de 6 mil 400 pesos, lo que representa una inversión superior a 572.6 millones de pesos. A este padrón se suman 22 mil 658 personas con discapacidad, quienes obtienen 3 mil 300 pesos cada dos meses.

Asimismo, indicó que 19 mil 77 mujeres forman parte del programa Pensión Mujeres Bienestar y reciben 3 mil 100 pesos por bimestre, mientras que 3 mil 892 niñas, niños e hijos de madres trabajadoras acceden a un apoyo de mil 650 pesos, con una derrama económica superior a 6.4 millones de pesos.

Cardozo Rivero reiteró que las pensiones y programas sociales constituyen un derecho de la población y afirmó que los recursos destinados a estos apoyos se encuentran garantizados mediante la asignación del presupuesto federal.

También informó que continúa la credencialización de derechohabientes en módulos instalados en los 13 municipios del estado, con horarios de atención de 9:00 a 18:00 horas, donde las personas interesadas deben presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.

Finalmente, recordó que la Comisión Nacional de Vivienda inició en Champotón el registro para el programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se contempla la construcción de mil 500 viviendas para familias que no cuentan con créditos del Infonavit o Fovissste y cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos.

El registro permanecerá abierto del 20 de julio al 1 de agosto en el módulo del ICAT Champotón, donde las personas interesadas deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, comprobante o declaración de ingresos, certificado de no propiedad y, en caso de discapacidad, el documento médico correspondiente.

JGH