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Nuevo reglamento de panteones en Mérida: Esto ocurrirá si no se refrendan las bóvedas en tres años

Si cuentas con una bóveda en un panteón municipal de Mérida, es recomendable verificar la vigencia de tu derecho de uso y realizar el refrendo cuando corresponda para evitar que el Ayuntamiento inicie el procedimiento de recuperación del espacio.

Por Redacción Por Esto!

21 de jul de 2026

1 min

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Es importante mantener actualizados los datos del titular para recibir cualquier notificación relacionada con el permiso.
Es importante mantener actualizados los datos del titular para recibir cualquier notificación relacionada con el permiso. / Por Esto!

Las familias que cuentan con una bóveda en alguno de los panteones municipales de Mérida deberán estar atentas a las nuevas disposiciones aprobadas por el Cabildo, ya que el nuevo Reglamento del Servicio Público de Panteones establece la obligación de refrendar el derecho de uso cada tres años.

De no cumplir con este trámite, el Ayuntamiento podrá iniciar el procedimiento para recuperar el espacio, siempre siguiendo un proceso de notificación y respetando los plazos establecidos.

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¿Qué pasa si no se refrenda una bóveda en Mérida?

De acuerdo con el nuevo reglamento, el derecho de uso de las bóvedas deberá renovarse cada tres años para mantener vigente la concesión del espacio en los cementerios municipales.

Si el titular no realiza el refrendo dentro del plazo correspondiente, el Ayuntamiento de Mérida podrá comenzar el procedimiento para recuperar la bóveda.

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Antes de hacerlo, las autoridades deberán notificar a los responsables y publicar la lista de permisos próximos a vencer, con el objetivo de brindar la oportunidad de regularizar la situación.

Habrá recuperación de tumbas abandonadas

Otra de las novedades del reglamento es la creación de un procedimiento específico para recuperar tumbas que permanezcan en estado de abandono.

Este proceso contempla inspecciones por parte de la autoridad municipal, la integración de un expediente administrativo y diversos plazos para que los familiares o responsables puedan acreditar su derecho o regularizar el uso del espacio antes de que el Ayuntamiento determine su recuperación.

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