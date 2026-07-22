Activista Yahari Brito hospitalizada de urgencia por embarazo de riesgo

La activista Yahari Itxel Brito Brito, quien permanece privada de la libertad y cursa un embarazo de alto riesgo, fue internada de urgencia por complicaciones en su salud, denunciaron integrantes del colectivo Campeche por las 40 Horas A.C.. Responsabilizaron al Gobierno del Estado y a la jueza de Control Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez de cualquier situación que pudiera afectar su integridad física o la de su bebé.

El presidente del colectivo, Eloy Romero Acuña, informó que Yahari Brito presentó una infección urinaria que le provocó contracciones prematuras, permaneciendo en observación del 19 al 21 de julio. Aseguró que requería progesterona de 200 mg, medicamento que no estaba disponible en el hospital.

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La situación se suma a las denuncias por falta de medicamentos en instituciones de salud. El colectivo recordó que la activista ya había sido hospitalizada anteriormente y que lleva dos meses sin recibir revisiones gineco-obstétricas, además de carecer de medicamentos tanto en el hospital como en el Cereso de San Francisco Kobén.

Romero Acuña cuestionó que, pese a que la mandataria estatal expresó su preocupación por personas encarceladas injustamente en el Congreso Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, mantiene privada de la libertad a una mujer embarazada de alto riesgo, a quien calificó como “presa política”.

El colectivo reiteró que su principal demanda es que se le conceda prisión domiciliaria por razones humanitarias, además de garantizar atención médica especializada, medicamentos y seguimiento gineco-obstétrico. Señalaron que, a cinco años del gobierno de Morena en Campeche, persisten las críticas por la falta de estrategias frente a crisis económicas, políticas y sociales, privilegiando la propaganda y detenciones arbitrarias sobre la atención de problemas de fondo.