Pescadores amenazan con irrumpir en evento de pesca en Campeche XXI

Un grupo de al menos 50 pescadores de la capital de Campeche amenazaron con irrumpir en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI si no son atendidos por autoridades del Poder Ejecutivo en el esclarecimiento del destino de los recursos del Pacma.

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Reclamaron que las autoridades de pesca realizan un evento para dar a conocer los atractivos del mar, pero omitieron la participación de los ribereños, quienes son los que obtienen el producto.

Afirmaron que lo único que piden es que el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin), Jezrael Larracilla Pérez, explique en qué se están destinando los recursos enviados por Pemex por la producción de crudo en aguas someras.

En tanto, un representante del Estado acudió a dialogar con los protestantes, quienes exigían únicamente el permiso de ingresar al recinto para manifestarse pacíficamente, sin caer en ofensas ni confrontaciones con los presentes y funcionarios.