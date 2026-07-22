Buscan a sujeto señalado de llevarse quesos de bola de un negocio en Río Lagartos

Una trabajadora de un establecimiento en Río Lagartos recurrió a las redes sociales para pedir ayuda a la población, luego de reportar la sustracción de varios productos del negocio durante su jornada laboral.

De acuerdo con el testimonio difundido mediante un video, el faltante de mercancía asciende aproximadamente a 3 mil 500 pesos, entre los artículos afectados se encuentran quesos de bola, además de otros productos que forman parte del inventario del establecimiento.

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La joven explicó que la situación representa un golpe a su economía, debido a que tendrá que cubrir personalmente el costo de los productos que no fueron encontrados tras el incidente.

Por ello, decidió hacer público el caso con la intención de obtener información que permita identificar al presunto responsable.

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A través de la publicación, solicitó el apoyo de habitantes del municipio y de quienes pudieran reconocer al sujeto señalado, con el objetivo de aportar datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el caso ya fue turnado ante las autoridades ni se ha dado a conocer la identidad del individuo mencionado en el reporte.