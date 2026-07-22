Campeche registra repunte de intentos de suicidio en 2026

Campeche inició 2026 con un comportamiento alarmante en salud mental, al registrar picos de ideación e intentos de suicidio, principalmente entre adolescentes de 15 a 19 años y adultos de 45 a 55 años. El Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) identificó como detonantes los problemas familiares, conflictos de pareja y dificultades económicas.

El secretario técnico del CESMA, José Luis Reyes Farfán, informó que durante el primer semestre de 2026 la conducta suicida fue superior a la de 2025, aunque a partir de mayo y junio la tendencia comenzó a estabilizarse. Actualmente, Campeche registra prácticamente los mismos casos que el año pasado para la misma semana epidemiológica.

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Tras una reunión en la Ciudad de México con la OMS, se confirmó que el comportamiento observado en Campeche coincide con una tendencia internacional que analiza la conducta suicida desde una perspectiva generacional, asociada a cambios sociales, políticos y ambientales. El CESMA prevé que en el segundo semestre de 2026 la curva continúe en ascenso, aunque de forma más lenta y estable.

Reyes Farfán destacó que la Secretaría de Salud (SSA) fortaleció las acciones de promoción y prevención, y que pese a la fragmentación del sistema, IMSS-Bienestar y demás instituciones trabajan coordinadamente para garantizar atención psicológica, psiquiátrica y disponibilidad de camas. Reconoció el déficit de psiquiatras en Campeche, por lo que se capacita a médicos urgenciólogos, internistas y generales para intervenir oportunamente.

Asimismo, alertó que la depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastorno bipolar ocupan el primer lugar en la demanda de atención. Los grupos más afectados son los jóvenes de 15 a 19 años y los adultos de 45 a 55 años, confirmándose como factores de riesgo los problemas familiares, las rupturas de pareja y las dificultades económicas.