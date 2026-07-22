ONU exige elecciones libres en Nicaragua tras amenaza de Daniel Ortega de cerrar la vía electoral

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las recientes declaraciones de Daniel Ortega sobre la posibilidad de impedir futuras elecciones en Nicaragua y pidió a las autoridades garantizar la participación política de toda la población.

En un pronunciamiento emitido este miércoles 22 de julio, el representante de la ONU señaló que las personas deben poder votar y competir por cargos públicos sin importar sus ideas políticas. También solicitó al Gobierno nicaragüense reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho.

Türk advirtió que la expresión independiente de opiniones continúa bajo una represión sistemática y que las nuevas amenazas contra la participación electoral profundizan las restricciones a los derechos civiles y políticos.

¿Qué dijo Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?

Durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el domingo 19 de julio, Ortega afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” que permitan a la oposición alcanzar el Gobierno.

El dirigente sostuvo que trabajaría con la Asamblea Nacional para aprobar disposiciones que impidan el regreso al poder de partidos que acusa de responder a intereses estadounidenses y somocistas.

Noticia Destacada Daniel Ortega anuncia que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y cierra paso a la oposición

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, anunció posteriormente un plan de trabajo para analizar cómo aplicar las instrucciones de Ortega. No se ha precisado si las medidas eliminarán por completo las elecciones previstas para 2027 o si impedirán la participación de fuerzas opositoras.

ONU denuncia nuevas restricciones a las libertades

Volker Türk también cuestionó la revocación de credenciales profesionales a abogados sin una explicación oficial ni fundamentos jurídicos públicos.

El alto comisionado señaló que estas decisiones se suman al cierre de organizaciones civiles, medios de comunicación y espacios políticos independientes.

La ONU reportó que al menos 46 personas permanecen detenidas de manera arbitraria por razones políticas. También expresó preocupación por el aumento de las restricciones contra la Iglesia católica y otras comunidades religiosas.

ONU pide información sobre el obispo Abelardo Mata

El organismo internacional solicitó información sobre el paradero y las condiciones de salud del obispo Abelardo Mata, de 80 años, tras su detención el pasado 29 de junio.

Nicaragua: I deplore severe restrictions on fundamental freedoms, including threats to prohibit those with dissenting political views from participating in elections.https://t.co/KOY9ew3OKT — Volker Türk (@volker_turk) July 22, 2026

Türk pidió a las autoridades liberar a todas las personas privadas de la libertad de manera arbitraria y permitir el trabajo de abogados, periodistas, religiosos, organizaciones sociales y opositores.

La crisis política de Nicaragua se profundizó desde las protestas de 2018, cuya represión dejó cientos de muertos y provocó la salida del país de opositores, defensores de derechos humanos y comunicadores. Desde entonces, el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo concentró mayores facultades y eliminó contrapesos institucionales.

La ONU reiteró que Nicaragua debe cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar elecciones en las que todas las corrientes políticas puedan votar, presentar candidatos y expresar sus propuestas sin persecución.

IO