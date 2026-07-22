Juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York ya tiene fecha: enfrentará cargos por narcotráfico en 2027

El juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzará el 1 de junio de 2027 en una corte federal de Nueva York, de acuerdo con el calendario establecido durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles 22 de julio.

El juez federal Alvin Hellerstein fijó la fecha después de que la Fiscalía y los abogados defensores propusieron iniciar el proceso durante junio del próximo año. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn y se declararon no culpables de las acusaciones presentadas por Estados Unidos.

Ambos fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación estadounidense en Caracas y trasladados a Nueva York. Maduro ha calificado su detención como un secuestro y, durante su primera comparecencia judicial, se presentó como un “prisionero de guerra”.

¿De qué acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro?

Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y armas. La acusación incluye conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para utilizar ese tipo de armamento.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario participó en una estructura que utilizó instituciones venezolanas para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.

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En caso de ser declarado culpable, Maduro podría recibir una condena de cadena perpetua. Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos dentro del mismo proceso y también rechazó las acusaciones.

Defensa de Maduro alegará inmunidad y captura ilegal

Los abogados preparan recursos para intentar que el caso sea desestimado antes del juicio. Entre sus argumentos se encuentran la posible inmunidad de Maduro como antiguo jefe de Estado y la falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

La defensa también cuestionará la legalidad de la operación mediante la cual fuerzas de Estados Unidos capturaron a la pareja en Venezuela. Los primeros escritos deberán presentarse a partir de septiembre, mientras que el tribunal programó para el 17 de noviembre una audiencia relacionada con el reclamo de inmunidad.

Venezuela podrá pagar a los abogados de la pareja

El proceso avanzó después de que la Administración de Donald Trump autorizó al Gobierno venezolano a cubrir los honorarios legales de Maduro y Flores.

Las sanciones económicas habían impedido inicialmente que Venezuela financiara a los abogados elegidos por la pareja. La defensa argumentó que ese bloqueo vulneraba su derecho constitucional a contar con representantes legales de su elección.

Federal prosecutors and defense lawyers for ousted Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores are seeking a June 2027 trial date in their narco-terrorism and drug trafficking case, according to a court filing Tuesday. https://t.co/iMzz5PIsUc pic.twitter.com/a67o8vbfkP — ABC News (@ABC) July 22, 2026

La Fiscalía deberá entregar durante los próximos meses pruebas, documentos y parte del material clasificado relacionado con el operativo y la investigación. La complejidad de esa información llevó a las partes a solicitar un plazo de casi un año para preparar el juicio.

Desde la salida de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina de Venezuela. Mientras tanto, el proceso penal en Nueva York continuará con audiencias preliminares para resolver los recursos de la defensa antes del comienzo del juicio.

IO