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Maleza, mosquitos y lagartos preocupan a colonos de Nueva Jerusalén, en Champotón

Habitantes de la colonia Nueva Jerusalén, en Champotón, piden fumigación, desazolve y limpieza de maleza para reducir mosquitos, prevenir inundaciones y mejorar la seguridad.

Por Jorge May

22 de jul de 2026

1 min

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Piden desazolve de drenajes ante la temporada de lluvias.
Piden desazolve de drenajes ante la temporada de lluvias. / Jorge May

En esta temporada de lluvias, vecinos de la colonia Nueva Jerusalén solicitan trabajos de fumigación, así como de limpieza de maleza y desazolve en conocido drenaje pluvial que atraviesa por este sector de la ciudad.

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Lo anterior no solo por los cuerpos de agua que abonan a la reproducción de la larva del mosquito, lo es igual por el tema de seguridad y ante el temor por la presencia de lagartos en esta zona urbana.

Abordada en el lugar, y tras un recorrido por este sector de la cabecera, la señora María Concepción comentó que desde el año pasado no se ven acciones de limpieza y desazolve. También descartó que por el momento hayan implementado el programa de descacharrización.

Bajo ese contexto, la declarante consideró necesario que se implementen trabajos de limpieza por el tema del mosco y fumigación en esta temporada de lluvias.

“Ahorita, como se dará cuenta, pues hay mucho monte, y eso atrae un poco de moscos. Sí nos gustaría que le vengan a dar una limpieza al monte y al drenaje pluvial porque hay muchos mosquitos

Entre los moradores de esta zona, prevalece el temor por la presencia de lagartos, así como de personas que se introducen entre la maleza para cometer sus fechorías.

JGH

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