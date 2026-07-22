Adeudos de Pemex mantienen en crisis a 250 empresas de Ciudad del Carmen

Alrededor de 250 empresas subcontratadas de Ciudad del Carmen permanecen afectadas por los adeudos que Petróleos Mexicanos mantiene por trabajos realizados durante 2024, pese a que la empresa productiva del Estado comenzó a liberar recursos correspondientes a proyectos de 2025 e incluso parte de 2026. Así lo dio a conocer Encarnación Cajún Uc, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen.

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El dirigente empresarial explicó que los pagos recientes benefician principalmente a contratos correspondientes a este año, mientras que una parte importante de los compromisos adquiridos durante 2024 aún permanece sin cubrir. Aunque evitó precisar el monto total del adeudo, señaló que la cifra representa una cantidad considerable que mantiene en incertidumbre a cientos de empresas vinculadas con la industria petrolera.

Cajún Uc indicó que las empresas con contratos directos con Pemex enfrentan complicaciones financieras, sin embargo, el mayor impacto recae en las pequeñas y medianas compañías subcontratadas por las empresas tractoras que ejecutan los contratos de mayor dimensión con la petrolera nacional. Segmento que concentra el mayor número de negocios afectados por la falta de pago.

De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, son aproximadamente 250 las empresas subcontratadas que enfrentan problemas financieros derivados de los retrasos en la liberación de recursos. Estas compañías forman parte de la cadena de suministro que sostiene las operaciones petroleras y dependen de los pagos para mantener su funcionamiento y cumplir con sus obligaciones.

Señaló que la crisis financiera derivada de los adeudos no es un problema reciente. Recordó que esta situación se arrastra desde hace dos y hasta tres años, periodo en el que diversas empresas han cerrado sus operaciones al no contar con la liquidez suficiente para sostener sus actividades.

Explicó que otras compañías permanecen en condiciones de insolvencia y enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales ante las autoridades federales, estatales y municipales. A esta problemática se suma el retraso en el pago de salarios a trabajadores operativos, técnicos y administrativos, situación que afecta directamente a cientos de familias que dependen de la actividad petrolera.

Entre los sectores más perjudicados se encuentran talleres especializados en servicios para la industria petrolera, empresas de mantenimiento, proveedores de bienes y servicios, hospitales privados, clínicas, restaurantes y hoteles. Todos estos negocios forman parte del entramado económico que gira en torno a Pemex y resienten la falta de circulante ocasionada por los adeudos.

Cajún Uc afirmó que el impacto económico alcanza prácticamente a toda la cadena de proveeduría instalada en Ciudad del Carmen. La falta de pagos limita la adquisición de insumos, frena inversiones, dificulta la conservación de empleos y reduce la capacidad operativa de empresas que durante años han prestado servicios relacionados con la actividad petrolera.

JGH