Estudiantes de Utecan realizan práctica de rescate acuático en el río Candelaria

Este martes los alumnos de la Licenciatura en Protección Civil de la Universidad Tecnológica de Candelaria (Utecan) realizaron una práctica de Técnicas de Rescate Acuático en el río Candelaria, a la altura de la comunidad de Mújica, lo anterior como parte de su formación profesional.

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Durante la jornada, que se desarrolló en un ambiente de disciplina y compromiso, los alumnos del noveno cuatrimestre, futuros profesionistas, pusieron en práctica conocimientos fundamentales para la atención de emergencias en entornos acuáticos, tales como técnicas de nado de rescate, ascenso y descenso de lancha, así como técnicas de arrastre y aseguramiento de víctimas en corriente.

El objetivo fue dotar a los estudiantes de las habilidades, destrezas y condición física necesarias para actuar de manera rápida, segura y eficiente ante situaciones de riesgo en ríos, lagunas y zonas inundables, que son muy comunes en la región durante la temporada de lluvias y ciclones.