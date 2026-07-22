Detectan dos nuevos casos de sarampión en una semana; ya suman 13 contagios en lo que va del 2026

El sarampión mantiene su avance en Campeche. En apenas siete días, la Entidad confirmó dos nuevos contagios y elevó a 13 casos acumulados durante los primeros siete meses de 2026, cifra que coloca al Estado a solo cuatro diagnósticos de alcanzar los 17 registrados en 2025, cuando aún restan cinco meses para concluir el año.

El último informe de la Secretaría de Salud (Ssa) federal evidencia que la enfermedad continúa circulando en la entidad, mientras las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y exhortan a la población a completar esquemas de vacunación para contener nuevos brotes.

En contraste con el incremento de contagios por morbilivirus, los casos sospechosos de Enfermedad Febril Exantémica (EFE) muestran una disminución respecto al año pasado: en lo que va de 2026 se han notificado 62 pacientes, frente a los 99 registrados en 2025. De los casos sospechosos reportados este año, 13 fueron confirmados como sarampión.

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La situación en la Península de Yucatán presenta un comportamiento desigual: Quintana Roo concentra 260 casos (83.6%), Yucatán 38 (12.2%) y Campeche 13 (4.2%) del total regional de 311 contagios.

A nivel nacional, Campeche ocupa el lugar 27 entre las 32 entidades con casos confirmados en 2026. El brote se concentra en Jalisco (6,599 contagios), Ciudad de México (1,006), Chiapas (846), Durango (573) y Estado de México (348).

En el extremo opuesto se encuentran Tamaulipas (0 casos), Guanajuato (9), Campeche (13), Baja California Sur (14) y San Luis Potosí (18).

En total, a nivel nacional se han confirmado 12,235 casos de sarampión en 2026, derivados de 28,471 notificaciones de EFE. El acumulado de 2025 y 2026 asciende a 18,849 contagios, situación que mantiene al país bajo vigilancia epidemiológica.