¿La Esquina de la Ranita? Proponen bautizar curiosa huella en el Centro Histórico de Campeche

Una singular marca en el pavimento del Centro Histórico de Campeche ha comenzado a llamar la atención de ciudadanos y usuarios de redes sociales, luego de que el campechano Erik Mendicuti Polanco compartiera una fotografía en la que se aprecia la aparente huella de una pequeña rana, o quizá un sapo, atrapada hace años en el concreto durante trabajos de pavimentación.

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La curiosidad se encuentra en la intersección de las calles 55 y 12, una esquina conocida popularmente como "Del Jesús", pero que ahora algunos internautas ya proponen rebautizar como "La Esquina de la Ranita", debido a la peculiar marca que ha permanecido visible con el paso del tiempo.

En su publicación, Mendicuti Polanco escribió:

"Había una vez una ranita que durante alguno de los trabajos de pavimentación mediante concreto estampado de las calles de Campeche, en específico la calle 55 x 12, tuvo la mala suerte de brincar en el material. Ignoro si habrá quedado expuesta desde el primer momento o con el desgaste del tiempo apareció la burbuja que dejó como un fósil. Lo cierto es que su huella permanece ahí como una curiosidad."

Añadió que, desde entonces, él ha decidido llamar al sitio "La esquina de la ranita", e invitó a otros campechanos a responder si ya habían notado este pequeño detalle urbano.

La publicación despertó recuerdos y teorías

Proponen nombrar "La Esquina de la Ranita" en el Centro Histórico. / Erik Mendicuti Polanco

La imagen rápidamente generó comentarios entre usuarios de Facebook, quienes compartieron observaciones similares.

Algunos señalaron que existe una marca parecida en la banqueta de la avenida Resurgimiento, frente al negocio Tortas Hecelchakán, mientras que otros bromearon diciendo que quizá no se trataba de una rana, sino de un sapo.

También hubo quienes plantearon otra explicación, asegurando que el material utilizado para la pavimentación proviene de bancos de roca caliza con restos fósiles, aunque la forma observada en esta esquina parece corresponder más a una huella dejada sobre el concreto fresco durante su colocación.

Una curiosidad que podría convertirse en atractivo

Aunque se trata de un detalle aparentemente insignificante, este tipo de hallazgos suelen despertar interés entre habitantes y visitantes, al convertirse en pequeñas historias que enriquecen la identidad de una ciudad.

No sería la primera ocasión en que una marca accidental en una calle o edificio termina convirtiéndose en un punto de referencia o en un atractivo para quienes disfrutan recorrer el Centro Histórico de Campeche, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Por ahora, la propuesta de llamar al sitio "La Esquina de la Ranita" permanece como una iniciativa espontánea de ciudadanos en redes sociales, pero ya ha comenzado a ganar simpatizantes que consideran que esta pequeña huella forma parte de las curiosidades que hacen único al corazón de la ciudad.