Empresarios de Campeche apuestan al turismo para vender más

La iniciativa privada de Campeche enfrenta un escenario económico complicado tras el cierre del primer semestre de 2026, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) prepara acciones para fortalecer la actividad comercial durante la segunda mitad del año.

El presidente del organismo empresarial, Juan Pablo Mex Salazar, señaló que factores como el incremento en los costos de operación, el aumento al salario mínimo y el encarecimiento de los insumos han generado presión sobre los negocios, ya que los ajustes en los precios buscan principalmente mantener la recuperación de las inversiones.

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Explicó que algunos sectores registraron un repunte temporal durante la final de la Copa del Mundo, principalmente restaurantes y comercios de ropa y productos, lo que representó un beneficio de corto plazo. Indicó que ahora se requieren nuevas estrategias para mantener la dinámica económica.

Ante este panorama, la Canaco Servytur mantiene coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Secretaría de Turismo (Sectur) para establecer acciones que impulsen a las empresas locales. Uno de los primeros objetivos será aprovechar el periodo vacacional de verano para generar mayor movimiento comercial y turístico.

Mex Salazar reconoció que la situación representa un reto para diversos sectores productivos; no obstante, destacó que la cámara mantiene crecimiento en su padrón de afiliados, al contar con cerca de 260 integrantes, cifra que la coloca como la organización empresarial con mayor representación en el Estado.

El dirigente empresarial afirmó que los negocios formales continúan realizando esfuerzos mediante alianzas con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de generar mejores condiciones para las empresas campechanas y reducir los efectos de la desaceleración económica nacional.