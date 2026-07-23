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Automovilista intenta ganarle el paso a autobús Ko’ox y provoca fuerte choque en Campeche

Un automóvil chocó contra un autobús del sistema Ko’ox en la avenida Ramón Espínola Blanco, luego de que el conductor presuntamente invadiera el carril de circulación.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

1 min

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Intentó incorporarse sin precaución y terminó impactado por un autobús Ko’ox
Intentó incorporarse sin precaución y terminó impactado por un autobús Ko’ox / Dismar Herrera

Un accidente de tránsito entre un automóvil y un autobús del sistema Ko’ox dejó únicamente daños materiales, luego de que el conductor del vehículo saliera de manera imprudente e intentara ganarle el paso a la unidad de transporte.

Cientos de personas acudieron a la Tercera Feria del Empleo 2026 en Campeche.

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El percance ocurrió sobre la avenida Ramón Espínola Blanco, donde el conductor del automóvil se incorporó a la circulación sin tomar las debidas precauciones e invadió el carril por el que transitaba el autobús Ko’ox, el cual lo impactó en el costado delantero izquierdo.

A consecuencia del choque, el vehículo sufrió el desprendimiento de la fascia delantera y otras piezas, quedando ambas unidades atoradas y obstruyendo parcialmente la circulación.

Elementos de la Policía acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, mientras personal de Vialidad realizaría el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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