Automovilista intenta ganarle el paso a autobús Ko’ox y provoca fuerte choque en Campeche

Un accidente de tránsito entre un automóvil y un autobús del sistema Ko’ox dejó únicamente daños materiales, luego de que el conductor del vehículo saliera de manera imprudente e intentara ganarle el paso a la unidad de transporte.

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El percance ocurrió sobre la avenida Ramón Espínola Blanco, donde el conductor del automóvil se incorporó a la circulación sin tomar las debidas precauciones e invadió el carril por el que transitaba el autobús Ko’ox, el cual lo impactó en el costado delantero izquierdo.

A consecuencia del choque, el vehículo sufrió el desprendimiento de la fascia delantera y otras piezas, quedando ambas unidades atoradas y obstruyendo parcialmente la circulación.

Elementos de la Policía acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, mientras personal de Vialidad realizaría el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

JGH