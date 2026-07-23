Gobierno de Yucatán y CFE impulsan plan para modernizar la infraestructura eléctrica

El Gobierno de Yucatán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzaron la coordinación para mejorar el suministro de energía eléctrica en el estado, durante una reunión virtual encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, en la que participaron autoridades de 12 municipios.

Durante el encuentro se dio seguimiento a las inversiones que la CFE realiza en materia de distribución, electrificación y ampliación de la capacidad de la red eléctrica, con el objetivo de fortalecer el servicio para las familias yucatecas y atender las principales necesidades detectadas en cada municipio.

El mandatario estatal señaló que, aunque la operación de las redes de transmisión y distribución corresponde a la CFE, el Gobierno del Estado mantiene un papel activo para gestionar proyectos, coordinar esfuerzos con los ayuntamientos y supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión hasta garantizar un mejor servicio para la población.

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Asimismo, reconoció la disposición de la Comisión para consolidar el plan de inversión en infraestructura eléctrica, especialmente en los sistemas de transmisión y distribución, donde se concentran los principales retos para garantizar un suministro confiable.

Por su parte, la directora general de la CFE presentó los avances de las inversiones realizadas en Yucatán. Informó que durante 2025 se ejecutaron 174 proyectos que incorporaron 50 megavoltamperes (MVA) de capacidad a la red eléctrica, mediante una inversión de 393 millones de pesos, en beneficio de más de 200 mil habitantes.

Añadió que, en lo que va de 2026, se desarrollan 297 proyectos que contemplan la instalación de 204 transformadores de distribución, con una inversión de 163 millones de pesos, de los cuales 101 millones se destinan a la modernización de las redes eléctricas y 62 millones a la electrificación de viviendas que aún carecen del servicio.

También destacó que este año se ampliará la capacidad de diversas subestaciones con 70 MVA adicionales, mediante una inversión de 150.5 millones de pesos que beneficiará a alrededor de 60 mil habitantes. La meta planteada por la CFE es alcanzar el 100 por ciento de electrificación en Yucatán para 2028.

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Como parte de las acciones preventivas, el gerente de Distribución de la División Peninsular de la CFE, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, acordó coordinar con los ayuntamientos programas de sustitución de postes y poda preventiva de árboles para reducir afectaciones a la red eléctrica durante la temporada de lluvias, vientos fuertes y turbonadas.

Durante la reunión participaron las y los alcaldes de Mérida, Umán, Progreso, Kanasín, Tizimín, Valladolid, Tunkás, Ticul, Izamal, Tecoh, Acanceh y Hunucmá, quienes expusieron las problemáticas específicas de sus municipios y recibieron compromisos de atención y seguimiento por parte de la CFE y del Gobierno del Estado.

Las autoridades informaron que este esquema de trabajo continuará de manera progresiva hasta abarcar los 106 municipios de Yucatán, con el propósito de atender de forma coordinada las necesidades de infraestructura eléctrica en toda la entidad.

En la reunión también participaron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Pablo Castro Alcocer; el director general de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner; el subdirector de Distribución de la CFE, Gustavo García Huirache, así como los superintendentes de las cuatro zonas de distribución que operan en el estado.