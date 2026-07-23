Decomisan tráiler con más de 20 toneladas de carbón vegetal en Hopelchén; hay dos detenidos

La Policía Municipal destacamentada en el municipio de Hopelchén detuvo en la madrugada de este jueves, en el libramiento a la comunidad de Dzibalchén, un tráiler tipo caja que transportaba más de 20 toneladas de carbón vegetal proveniente de la comunidad de Iturbide.

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De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal, el camión tipo tráiler fue asegurado en la madrugada de este jueves, y tanto el conductor como su acompañante no tenían la documentación o el permiso correspondiente para el transporte del carbón vegetal.

La unidad fue detenida al igual que el conductor y acompañante, y fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República, FGR, de la capital del Estado de Campeche, la mañana de este jueves.

Se trata de un camión tipo tráiler de la marca International con el tractor de color rojo con blanco, placas de circulación 05 BH 7R del Servicio Público Federal, que está a nombre con las iniciales de A. J. H., con domicilio en el estado de Tlaxcala con Código Postal 90265.

El cargamento presuntamente provenía de la comunidad de Iturbide. / Mauriel Koh

El conductor que manejaba esa unidad tiene por nombre las iniciales J. P. P. M., con fecha de nacimiento el 7 de agosto de 1992, también originario de Tlaxcala.

Trascendió que el carbón vegetal era transportado al centro del país, y presuntamente habría salido de algún campo menonita, aunque esta información no fue confirmada, y serán las autoridades quienes den a conocer la procedencia de ese carbón vegetal.

Por otro lado, ya habían pasado cuatro años en que no se detenía a algún tráiler cargado con carbón vegetal en la región de Los Chenes, y la última vez que se decomisó carbón vegetal fue el 1 de octubre de 2021.

En esa ocasión, se realizó un operativo conjunto, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, GN, pertenecientes al Batallón de Protección Ambiental y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, quienes localizaron y clausuraron 26 hornos clandestinos para la producción de carbón vegetal en tres ejidos cheneros, aunque en esa ocasión no hubo detenidos.

En ese operativo y tras una investigación, y con el reporte de la ilegalidad en la producción de carbón vegetal, el operativo se realizó en los ejidos de Chencoh, Iturbide y Dzibalchén, ubicados al sur del municipio de Hopelchén.

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Se recuerda que, en ese operativo, también se ubicó y se decomisó un tráiler, acoplado a un semirremolque tipo caja, cargado con 1,080 costales del recurso maderable, con un peso aproximado de 26 toneladas.

Asimismo, en diciembre de ese mismo año 2021, un tráiler cargado con 15 toneladas de carbón vegetal, volcó a dos curvas antes de llegar a la comunidad de Dzibalchén, sobre la carretera estatal Hopelchén Xpujil cuando se dirigía a campos menonitas de esa región de Los Chenes para cargar más producto, y después trasladarse a la Ciudad de México, que era su destino final.

JGH