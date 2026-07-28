Catean casa en Hecelchakán por presunto narcomenudeo; FGE, Marina y Guardia Nacional despliegan operativo

Un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad sorprendió este lunes a vecinos de Hecelchakán, luego de que autoridades estatales y federales ejecutaran un cateo en una vivienda ubicada sobre la calle 23, con dirección a la antigua estación del ferrocarril.

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En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes mantuvieron acordonada la zona durante varias horas mientras realizaban las diligencias dentro del inmueble.

De acuerdo con la información disponible, la intervención derivó de una investigación por la presunta venta de sustancias ilícitas. El movimiento de patrullas y personal de seguridad llamó la atención de habitantes del sector, quienes permanecieron a la expectativa del desarrollo del operativo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado si hubo personas detenidas o aseguramientos durante el cateo, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado informe los resultados de la diligencia.

Con este despliegue, suman varios operativos realizados recientemente en Hecelchakán y Pomuch, municipios donde las corporaciones de seguridad han intensificado las investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la salud.