Los errores que disparan el recibo de luz durante el calor en Campeche; así puedes evitarlos

Las altas temperaturas que predominan en Campeche durante el verano obligan a miles de familias a utilizar por más tiempo el aire acondicionado, ventiladores y otros aparatos eléctricos. Sin embargo, algunos hábitos cotidianos pueden aumentar considerablemente el consumo de energía y hacer que el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegue más caro.
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Aunque muchas personas atribuyen el incremento únicamente al calor, especialistas en eficiencia energética advierten que el uso inadecuado de los equipos de climatización y de otros electrodomésticos puede elevar aún más el gasto de electricidad.
1. Poner el aire acondicionado a 16 o 18 grados
Uno de los errores más comunes es programar el aire acondicionado a temperaturas muy bajas con la idea de enfriar más rápido la habitación.
En realidad, el equipo trabaja durante más tiempo y consume mayor energía. La temperatura recomendada para equilibrar confort y ahorro es de 24 a 26 grados centígrados.
2. Encender y apagar constantemente el minisplit
Muchas personas apagan el aire acondicionado al salir unos minutos y lo vuelven a encender al regresar.
Cada arranque exige un mayor esfuerzo del compresor, por lo que resulta más eficiente mantener una temperatura estable cuando el equipo permanecerá en uso durante varias horas.
3. Dejar puertas y ventanas abiertas
Cuando el aire acondicionado está funcionando, mantener abiertas puertas o ventanas permite que entre aire caliente del exterior.
Esto obliga al equipo a trabajar continuamente para mantener la temperatura, incrementando el consumo eléctrico.
4. No limpiar los filtros
Los filtros sucios reducen el flujo de aire y hacen que el equipo necesite más energía para enfriar el mismo espacio.
Especialistas recomiendan limpiarlos periódicamente y dar mantenimiento preventivo al sistema de climatización.
5. Usar varios aparatos al mismo tiempo
Durante la temporada de calor es común utilizar simultáneamente aire acondicionado, ventiladores, lavadora, microondas, plancha y otros electrodomésticos.
Si varios equipos de alto consumo funcionan al mismo tiempo durante largos periodos, el gasto eléctrico aumenta de forma considerable.
6. Dejar aparatos conectados sin utilizarlos
Televisores, cargadores, consolas de videojuegos, hornos de microondas y otros equipos continúan consumiendo energía aun cuando permanecen apagados, fenómeno conocido como consumo fantasma.
Desconectarlos cuando no se utilizan ayuda a reducir el consumo.
7. Abrir constantemente el refrigerador
Abrir con frecuencia la puerta del refrigerador o introducir alimentos calientes obliga al compresor a trabajar más para recuperar la temperatura interior.
Este esfuerzo adicional también se refleja en el consumo de electricidad.
Recomendaciones para ahorrar energía durante el calor
Para evitar que el recibo de luz aumente durante esta temporada, especialistas recomiendan:
- Ajustar el aire acondicionado entre 24 y 26 °C.
- Limpiar los filtros del minisplit con regularidad.
- Mantener cerradas puertas y ventanas cuando el aire esté encendido.
- Desconectar aparatos que no se estén utilizando.
- Utilizar focos LED.
- Aprovechar la ventilación natural durante las primeras horas del día y por la noche.
- Evitar el uso simultáneo de varios electrodomésticos de alto consumo.
Con pequeñas acciones es posible disminuir el consumo eléctrico sin dejar de mantener la vivienda fresca durante los días de mayor calor en Campeche.
JGH