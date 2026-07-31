Seis años sin transporte: 500 familias de la Héroe de Nacozari en Campeche siguen yendo a pie al trabajo y escuela

Con el avance de los trabajos de repavimentación en la colonia Héroe de Nacozari, realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, Sedumop, del Gobierno del Estado, vecinos aprovechan para solicitar nuevamente el servicio de transporte público a la Agencia Reguladora del Transporte, ARTEC.

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Esto, luego de que durante seis años el pavimento prácticamente desapareciera, al ser sustituido por enormes baches y estancamientos de aguas sucias, ante la falta de obras de rehabilitación por parte del Ayuntamiento de Campeche.

Con la desaparición de la cooperativa MASA durante el mismo periodo, cerca de 500 familias asentadas en dicho sector se quedaron sin servicio de transporte público, por lo que se ven obligadas a caminar hasta las avenidas Héroe de Nacozari, Aviación y Concordia para abordar un taxi o un camión urbano, como los Ko'ox.

“Antes de que empezaran los trabajos de repavimentación, que agradecemos al Gobierno del Estado que se realicen, luego de que desde hace cuatro años la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre se negó a apoyarnos, fuimos a la ARTEC para solicitar que entren los servicios de transporte público, sean combis o camiones como el Ko'ox, porque aquí hay muchas familias que lo necesitan”, manifestó Israel Campos Cambranis.

La desaparición de la cooperativa MASA dejó a cerca de 500 familias sin servicio de transporte interno. / Alejandro Pech

Quienes viven cerca de la avenida Héroe de Nacozari poco a poco se han acostumbrado a utilizar el Tren Ligero, que consideran una ventaja al aprovechar sus paraderos.

“Quienes vivimos cerca de la vía del Tren Ligero sí nos beneficia, pero los que están retirados, varias calles al fondo, sí tienen que caminar varias cuadras para esperar un taxi y llegar a sus trabajos o escuelas”, manifestó Damián May, vecino del sector.

Actualmente, los trabajos de repavimentación y construcción de aceras con cunetas avanzan en las calles Siete de Noviembre y Roberto Ayala, pasando el cruce de la ría de la ciudad, donde aún quedan vialidades de terracería, en espera de ser atendidas algún día.

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“Están quedando bonitas las calles; ahora lo que nos falta es que entren los servicios de transporte público, porque del Ayuntamiento de Campeche no recibimos nada, ni siquiera atención al alumbrado público ni la construcción de banquetas que tantos años hemos solicitado”, manifestó Fernando Ehúan, habitante del sector.

Según vecinos, existe una propuesta en análisis ante la ARTEC para que alguna de las cooperativas de camionetas colectivas, comúnmente llamadas combis, les brinde el servicio de transporte; hasta la fecha no se ha hecho realidad. Por Alejandro Pech.

JGH