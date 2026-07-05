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Poste ladeado y cables tensos mantiene cerrada arteria en Pozo Monte, Champotón

La unidad impactó un poste de madera de Telmex, dejando cables tensos y obligando al acordonamiento del área por parte de Protección Civil.

Por Jorge May Sosa

5 de jul de 2026

1 min

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Se espera que los trabajos de reparación concluyan este lunes
Se espera que los trabajos de reparación concluyan este lunes / Jorge May Sosa

Un camión de carga, debido a su altura, impactó y ladeó un poste de madera de la empresa Teléfonos de México (Telmex), dejando tensos varios cables, situación que mantiene cerrada una arteria en Champotón.

El problema se origina a la altura del cruce de la calle 13 con 20 de la colonia Pozo del Monte. Dicha zona, igual colinda con el Infonavit Nueva Esperanza y el Cocal. Según moradores de la zona, desde la tarde del sábado ocurrió el incidente.

El personal de Protección Civil (PC) de Champotón acordonó la zona, mientras la empresa particular aplica los correctivos pertinentes, los cuales, se estima muy probablemente se van a efectuar durante el transcurso de este lunes a más tardar.

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