Poste ladeado y cables tensos mantiene cerrada arteria en Pozo Monte, Champotón

Un camión de carga, debido a su altura, impactó y ladeó un poste de madera de la empresa Teléfonos de México (Telmex), dejando tensos varios cables, situación que mantiene cerrada una arteria en Champotón.

El problema se origina a la altura del cruce de la calle 13 con 20 de la colonia Pozo del Monte. Dicha zona, igual colinda con el Infonavit Nueva Esperanza y el Cocal. Según moradores de la zona, desde la tarde del sábado ocurrió el incidente.

El personal de Protección Civil (PC) de Champotón acordonó la zona, mientras la empresa particular aplica los correctivos pertinentes, los cuales, se estima muy probablemente se van a efectuar durante el transcurso de este lunes a más tardar.