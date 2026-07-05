Más calles renovadas para Mérida: entregan obras y supervisan nuevos proyectos

Porque una ciudad con calles funcionales, seguras y espacios públicos dignos brinda una mejor calidad de vida a sus habitantes, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, entregó trabajos de repavimentación en la colonia El Porvenir y supervisó nuevas obras en Residencial Pensiones V Etapa.

“Estamos ordenando Mérida calle por calle, enchulando y mejorando sus espacios públicos con justicia social. Cada obra representa una inversión directa en la calidad de vida de los meridanos, porque una ciudad mejor cuidada también es una más segura, accesible y con mayores oportunidades para todos”, puntualizó.

La alcaldesa hizo hincapié en que se invierte el dinero de la gente en obras que se ven y se sienten todos los días, donde cada calle rehabilitada facilita la movilidad, mejora la seguridad vial y fortalece la conectividad entre colonias, escuelas, centros de trabajo y comercios.

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Inversión destinada

En esta ocasión se entregaron trabajos de repavimentación de 591 metros lineales de la calle 47 por Avenida Mérida 2000 y 138, en la colonia El Porvenir, con una inversión de 3 millones 432 mil pesos.

También supervisó el avance de la repavimentación de 416 metros lineales de la calle 23 Diagonal por 7 (Avenida Alfredo Barrera Vázquez) y 15, en el fraccionamiento Residencial Pensiones V Etapa, con una inversión de 2 millones 749 mil pesos.

En su intervención el director de Obras Públicas, Alfonso Arjona Santana, explicó que la estrategia municipal combina la rehabilitación de vialidades con infraestructura hidráulica para ofrecer soluciones de largo plazo.

“Junto con estas obras, en esta zona estamos interviniendo 17 tramos de calles que representan 11.22 kilómetros de vialidades repavimentadas y construimos 188 pozos pluviales, con una inversión superior a los 59.4 millones de pesos. Con ello renovamos el pavimento y también fortalecemos la infraestructura que permite un mejor desalojo del agua durante la temporada de lluvias”, informó.

Como parte de la intervención integral en esta zona de la ciudad, también se realizan trabajos en las colonias Bojórquez, Inalámbrica, Jacinto Canek, San Damián, Nora Quintana, Pensiones, Residencial del Norte y Francisco Villa Poniente, así como en los fraccionamientos Bosques del Poniente y Residencial Pensiones IV Etapa.

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Añadió que el trabajo de la dependencia se desarrolla con criterios técnicos y priorizando las vialidades con mayor demanda ciudadana.

Bienestar de las familias

Durante el recorrido, Cecilia Patrón reiteró que el Ayuntamiento mantiene un programa permanente para mejorar la infraestructura vial y los espacios públicos de la ciudad con una visión de orden, justicia social y bienestar para las familias.

Gracias a confianza de los meridanos la administración municipal ha realizado una inversión histórica de más de 1 mil 202 millones de pesos en obras. Hoy Mérida cuenta con 53 mil 532 luminarias LED, se han reparado 477 mil 537 baches, construido y repavimentado 163.46 kilómetros de calles y edificado 46 mil 770 metros cuadrados de banquetas.

Además, se programaron 120 pozos pluviales, de los cuales 101 ya están listoa para fortalecer la capacidad de desalojo del agua en distintos puntos de la ciudad.