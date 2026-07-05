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Reabren la carretera Escárcega-Champotón tras más de 10 horas de cierre por volcadura de tráiler

El accidente ocurrió la noche del sábado a la altura de Venustiano Carranza, en Champotón.

Por Jorge May Sosa

5 de jul de 2026

1 min

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La circulación fue reabierta la mañana de este domingo
La circulación fue reabierta la mañana de este domingo / Jorge May Sosa

Por más de 10 horas permaneció cerrada la carretera federal Escárcega-Champotón, ambos carriles tras la volcadura de un tractocamión que transportaba papayas.

Este accidente se registró a las 21:30 horas, a la altura del poblado de Venustiano Carranza, municipio de Champotón, en el kilómetro 12, respectivamente.

La volcadura de un tractocamión cargado con papayas obligó al cierre temporal de la carretera federal Escárcega-Champotón.

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Según los datos recabados, los trabajos para retirar la pesada unidad se prolongaron durante parte de la madrugada. La vía de comunicación se abrió entre las ocho y nueve horas de este domingo.

Al lugar permaneció la Guardia Nacional (GN), quienes abanderaron la zona. Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas, todo indica que el operador de la unidad resultó ileso. Tampoco hay reportes de actos de rapiña.

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