CFE y Telmex se deslindan de daños en poste; usuarios afectados en Champotón

Desde la tarde del martes, al menos cuatro casas ubicadas en la colonia Laureles, calle 41 entre 14 y 16, no cuentan con el servicio de suministro eléctrico, mientras que un gran número de usuarios se han quedado sin telefonía e internet.

Lo anterior ocurrió luego de que el lunes un camión tipo torton, el cual acudía al sitio a descargar mercancía, reventara un cable de alta tensión y dañara un poste de madera de la empresa Telmex. El martes regresó y la situación se agravó.

Noticia Destacada Liga de Medios de Campeche: Corporativo R y Champagne FC dominan la tabla general

Desde el lugar, vecinos afectados denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahora no se quiere hacer cargo de los respectivos correctivos.

Así lo externaron las ciudadanas afectadas Yolanda Pérez Ortiz y Basilia Arias Rodríguez: “La CFE no se quiere hacer cargo de poner un poste para la cablería, porque el poste es de Telmex. Que nosotros tenemos que comprar una vigueta y sino que hagamos los huecos. No es justo”.

Por lo pronto, la calle permanece cerrada a la vialidad luego de que el personal de Protección Civil (PC) de Champotón colocara unas cintas de seguridad para evitar un accidente.