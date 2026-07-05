Exigen renuncia del director de Inpesca por la depredación del pulpo maya en Campeche

El Instituto de Pesca y Acuacultura (Inpesca) no puede ‘lavarse las manos’ ante la brutal depredación del pulpo maya, especie que actualmente se encuentra en veda, manifestaron legisladores desde la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado. Sentenciaron que, si su titular Edward Ceballos Alejandre no tiene la capacidad de tocar puertas y gestionar mayor vigilancia en el litoral campechano, pues que renuncie.

Además, condenaron que diputados de Morena y partidos aliados frenaron la propuesta para crear una ‘Guardia Costera’, la cual permitiría prevenir y combatir la pesca furtiva que está acabando con las especies y afectando a miles de hombres de mar para sostener a sus familias.

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El presidente de la comisión, Ignacio Muñoz Hernández, aseguró que desde el inicio de la LXV Legislatura ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer la vigilancia marítima sin que hasta el momento hayan prosperado, aunque sea una.

Recordó que el litoral campechano supera los 500 kilómetros y actualmente solo cinco embarcaciones de la Secretaría de Marina (Semar) colaboran en las labores de inspección pesquera, capacidad que calificó de insuficiente para frenar la depredación y proteger a todos quienes viven de esta actividad.

El legislador adelantó que la Comisión de Pesca impulsará una agenda que incluya incrementar los apoyos económicos por baja captura, gestionar el regreso del subsidio al combustible para ribereños y acciones para compensar las afectaciones ocasionadas por el reciente derrame de hidrocarburos atribuido a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el Golfo de México.

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Lamentó que el apoyo de cuatro mil pesos que actualmente reciben los marineros resulta insuficiente para enfrentar los meses sin trabajo, por lo que buscará que el Gobierno del Estado y la Federación aumenten ese respaldo a su favor.

Respecto a las declaraciones del director del Inpesca, quien ha señalado que la vigilancia marítima no es competencia del instituto, Muñoz Hernández sostuvo que esa postura demuestra la falta de compromiso con el sector pesquero de Campeche.

“Si yo, como presidente de la Comisión de Pesca, busco soluciones que incluso van más allá de mis facultades, el director del Instituto también debe gestionar, tocar puertas y exigir respuestas. Si no puede hacerlo, entonces que renuncie”, arremetió.

Añadió que el problema no radica en la existencia del Inpesca, sino en la incapacidad de su titular, al considerar que no ha dado resultados frente a las demandas de cientos de pescadores.

Finalmente, advirtió que continuará impulsando la propuesta de crear la Guardia Costera por la vía legislativa, incluso federal, al sostener que reforzar la vigilancia es indispensable para combatir la pesca furtiva, proteger al pulpo maya durante la veda y garantizar el sustento de miles de familias que viven de los recursos del mar.