Consumo de alcohol cobra fuerza en Yucatán; llaman a prevenir la adicción desde la familia

El consumo de alcohol continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública debido a la normalización social de esta sustancia, cuya accesibilidad y aceptación dificultan que miles de personas reconozcan a tiempo el desarrollo de una dependencia.

Especialistas advirtieron que superar el alcoholismo no consiste únicamente en abandonar la bebida, sino en emprender un proceso permanente de recuperación que implica transformar hábitos, relaciones personales y la forma de enfrentar las emociones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el consumo excesivo de alcohol continúa siendo uno de los principales factores asociados a enfermedades crónicas, accidentes viales, violencia y problemas de salud mental en México.

Noticia Destacada Alcoholismo en Campeche: 131 casos registrados en 2026

A ello se suma que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol provoca alrededor de 2.6 millones de muertes cada año en el mundo, además de estar relacionado con más de 200 enfermedades y trastornos.

Factores de riesgo

En Yucatán, cifras de instituciones sanitarias han colocado reiteradamente al consumo nocivo de alcohol entre los factores de riesgo más frecuentes en accidentes de tránsito, lesiones y violencia intrafamiliar, además de representar una importante carga para los servicios hospitalarios y de urgencias.

En Yucatán, donde las bebidas alcohólicas forman parte de reuniones familiares, festividades y convivencias, expertos en salud mental consideran indispensable fortalecer las acciones preventivas y la detección temprana, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, sectores con mayor vulnerabilidad.

Noticia Destacada Tres de cada 10 hogares en Isla Mujeres sufren violencia familiar; alcoholismo influye en este fenómeno social

El psiquiatra Gabriel Rubio explicó que una de las primeras señales de alarma aparece cuando la bebida deja de utilizarse de forma ocasional y comienza a emplearse para controlar emociones como ansiedad, tristeza, estrés o frustración, incrementando el riesgo de desarrollar una adicción.

Facilidad de acceso

Los especialistas señalan que el problema también radica en la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas y en la percepción de que forman parte natural de la vida cotidiana. Esta normalización favorece que muchas personas minimicen los primeros signos de dependencia y retrasen la búsqueda de ayuda.

Otro aspecto que preocupa es el incremento del consumo intensivo durante fines de semana o reuniones sociales, modalidad que acelera la aparición de daños físicos, psicológicos y conductuales. Además, cada vez son más frecuentes los casos en los que el alcoholismo se presenta junto con otras adicciones.

Los expertos subrayaron que el tratamiento moderno considera la recuperación como un proceso continuo que requiere modificar hábitos, reconocer factores de riesgo, transformar el entorno y construir un nuevo proyecto de vida.

Añadieron que las recaídas pueden formar parte del proceso terapéutico y representan una oportunidad para reforzar las estrategias de atención.

Finalmente, médicos y especialistas hicieron un llamado a las familias yucatecas para observar cambios de conducta relacionados con el consumo de alcohol y solicitar apoyo profesional de manera oportuna.También coincidieron en que reconocer el alcoholismo como una enfermedad crónica aumenta las posibilidades de recuperar la salud, fortalecer los vínculos familiares y mejorar la calidad de vida.