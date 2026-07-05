Campeche pone a prueba la urna electrónica durante consulta del Presupuesto Participativo 2026

Con la utilización de la urna electrónica, tecnología que podría implementarse durante la jornada electoral del 2027, Campeche celebra este domingo la primera jornada de consulta del 'Presupuesto Participativo 2026', ejercicio mediante el cual las y los campechanos pueden elegir de forma directa las obras y proyectos prioritarios para sus colonias y comunidades.

La consulta se desarrollará hasta las 17:00 horas en mesas receptoras instaladas en distintos municipios del Estado. Además de fomentar la participación ciudadana, la jornada sirve como un ejercicio piloto para evaluar el funcionamiento de la urna electrónica, con el propósito de fortalecer y modernizar los mecanismos de votación que podrían utilizarse en futuros procesos electorales, particularmente en la elección constitucional de 2027.

Noticia Destacada Consulta de Presupuesto Participativo 2026 en Campeche: qué es, cómo funciona y quiénes pueden participar

En la capital del Estado, las casillas se instalaron en las escuelas primarias 'Carlos Sansores Pérez' , 'Edelmira Toraya de Espínola', 'Manuel Gual Vidal' y 'Lic. Pablo García', así como en la secundaria general número 8 'María Lavalle Urbina' . De igual forma, en Carmen, Champotón, Hecelchakán, Palizada, Escárcega, Candelaria y Seybaplaya se habilitaron sedes en escuelas y centros comunitarios para facilitar la participación de la población.

En la capital del estado se sometieron a consulta ciudadana diversos proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano distribuidos por distritos. Entre ellos figuraron la repavimentación de las calles Villacabra y Plata; la construcción de cunetas en los fraccionamientos Ramón Espínola Blanco y Kalá; la pavimentación integral de la calle Ría; la rehabilitación de una cancha en la colonia Esperanza; la rehabilitación de un andador y espacio público; la construcción de una barda perimetral en un campo de béisbol; la rehabilitación de un andador en la colonia San Rafael; la rehabilitación de la red de agua entubada; la construcción de un andador peatonal, así como la construcción de una cancha de voleibol.