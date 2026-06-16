Conductor corta circulación y provoca fuerte encontronazo en Escárcega

Solo daños materiales fue el resultado de un hecho de tránsito, en la tarde sobre la calle 22 por 45 de la colonia Esperanza, donde se vieron involucrados una camioneta Mitsubishi de color blanco, placa LYB-210-B, conducida por un hombre que le cortó el paso a un automóvil Nissan Sentra de color gris, placa DJS-163-B del estado, conducido por una mujer; tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 17:30 horas, cuando circulaba con paso de preferencia sobre la calle 22, con dirección al centro de la ciudad, un automóvil Nissan Sentra de color gris, conducido por una mujer, al llegar al cruce de la calle 45 de la colonia Esperanza.

Intempestivamente se cruzó una camioneta Mitsubishi de color blanco, cuyo conductor no realizó su alto obligatorio y le cortó el paso al automóvil, lo que le ocasionó daños materiales. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, que acordonaron el área para evitar otro hecho de tránsito y levantaron evidencias.

Al parecer, las unidades involucradas en el accidente contaban con seguro y serían sus representantes quienes se harían cargo de los trámites, mientras fueron trasladados al corralón de la ciudad, donde quedarían bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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JGH