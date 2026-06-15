Choque entre mototaxi y auto particular genera caos vial en la colonia Revolución de Escárcega

La poca precaución del conductor de un mototaxi de color amarillo, placas 66GVJ7 del estado, perteneciente a la agrupación Halcones, provocó que impactara la parte posterior derecha de un automóvil Nissan de color blanco, placas DJR-105-B del estado, conducido por un hombre sobre la avenida Justo Sierra Méndez, entre las calles 45 y 47 de la colonia Revolución; al final, ambas partes llegaron a un acuerdo.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 10:30 horas, cuando el automóvil Nissan circulaba sobre la mencionada avenida. Al pasar frente a una tienda departamental, de repente salió el mototaxi, cuyo conductor no realizó su alto obligatorio.

La unidad ligera impactó con su parte delantera derecha al automóvil, causándole daños materiales. En un principio, ninguno de los involucrados aceptaba su responsabilidad en el percance; sin embargo, después de dialogar por unos minutos, decidieron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

Los conductores movieron sus unidades del lugar antes de que llegaran los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ya que además se encontraban entorpeciendo el tránsito vehicular en la zona.

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JGH