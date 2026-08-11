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Flota camaronera de Campeche al borde del colapso

La flota camaronera de Campeche se redujo 82.8% en nueve años, pasando de 250 a 60 embarcaciones, mientras la producción cayó más de 55%.

Por Alejandro Balan

11 de ago de 2026

2 min

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Congreso acusa omisión de Inpesca en crisis pesquera
Congreso acusa omisión de Inpesca en crisis pesquera

La flota camaronera de Campeche se encuentra al borde del colapso y, de no aplicarse medidas emergentes para rescatarla, el sector pesquero de altura podría extinguirse por completo en los próximos años, advirtieron integrantes de la Comisión de Pesca y de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, quienes cuestionaron la omisión y falta de voluntad del Instituto de Pesca y Acuacultura (Inpesca) para atender la crisis.

De acuerdo con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), entre 2016 y 2025 la flota camaronera se redujo 82.86 por ciento, al pasar de 250 a apenas 60 embarcaciones activas en los puertos de Campeche y Ciudad del Carmen.

La producción también se ha desplomado. En 2016 se obtuvieron 4 mil 976 toneladas de camarón, mientras que en 2025 apenas se registraron 2 mil 210 toneladas, una pérdida de 2 mil 766 toneladas, equivalente a una disminución del 55.6 por ciento.

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El presidente de la Comisión de Pesca, diputado Ignacio Muñoz Hernández, reconoció que la problemática es grave y sostuvo que el Inpesca ha incurrido en omisión de sus responsabilidades al no acompañar a los pescadores ni gestionar soluciones ante las instancias correspondientes.

Se le ha abandonado”, sostuvo Muñoz Hernández al referirse al sector pesquero, y aseguró que el Congreso buscará mecanismos para respaldarlo, al advertir que los propios pescadores han señalado que el sistema pesquero campechano está colapsando.

El primer vocal de la Junta de Gobierno y Administración, diputado Miguel Ángel Pool Alpuche, acusó falta de voluntad del Gobierno estatal para reactivar la economía y atender al sector camaronero.

Señaló que la caída de la actividad afecta no solo a los propietarios de las embarcaciones, sino también a las familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad.

Pool Alpuche consideró que la reducción de la flota y de la producción exige una estrategia integral y no medidas que únicamente “parchen” la problemática.

Advirtió que, si no existe una intervención inmediata, el deterioro podría agravarse hasta provocar la desaparición de una actividad que durante décadas fue punta de lanza de la economía campechana.

Ambos legisladores coincidieron en que el rescate de la pesca de altura requiere acciones emergentes, voluntad política y acompañamiento institucional, antes de que la crisis se vuelva irreversible.

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