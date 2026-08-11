Falta de lluvias vuelve a impactar a Yucatán: el 13.5% de su territorio presenta condiciones anormalmente secas

La sequía vuelve a ganar terreno en la península y Yucatán ya comienza a resentir la falta de lluvias. El 13.5 por ciento de la superficie estatal presenta condiciones anormalmente áridas, mientras Campeche y Quintana Roo enfrenta zonas moderadas.

De acuerdo con el Monitor de Sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta el 31 de julio siete municipios yucatecos se encontraban bajo la categoría D0, correspondiente a condiciones anormalmente secas, luego del déficit de precipitaciones registrado durante la segunda mitad del mes.

Aunque Yucatán todavía no registra sequía moderada (D1), el avance de las áreas áridas mantiene bajo vigilancia el comportamiento de las lluvias, principalmente porque en otros puntos de la península el fenómeno ya escaló a una categoría superior.

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Con este nuevo episodio, la región en general acumula su decimoquinto período de sequía de intensidad moderada a excepcional (D1 a D4) desde 2003.

El episodio anterior concluyó el pasado 30 de abril, después de permanecer activo desde la segunda mitad de mayo de 2025. Entonces, 41 municipios de la península presentaron algún grado de deshidratación: 23 de Yucatán, nueve de Campeche e igual número de Quintana Roo.

Mientras Yucatán permanece en D0, la moderada ya se extiende por Quintana Roo y Campeche.

Hasta finales del mes anterior, la categoría D1 abarcaba el 8.4 por ciento de la superficie peninsular. En Quintana Roo alcanzaba 18 por ciento del territorio y afectaba a Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

En Campeche, la moderada cubría 6.1 por ciento de la superficie y se concentraba en Calakmul.

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Además, 29.4 por ciento de la superficie de la península estaba clasificada como anormalmente seca. Esta condición puede ser el paso previo a una sequía si continúa el déficit de precipitaciones.

La sequía es un fenómeno recurrente en la península. Los registros del Monitor muestran episodios prácticamente cada pocos años desde 2003, algunos con una duración de varios meses y otros que se prolongaron durante años.

El período más largo de las últimas dos décadas ocurrió entre septiembre de 2006 y el mismo mes de 2008, cuando la región permaneció unos dos años bajo condiciones de sequía.

En años recientes, la región volvió a enfrentar este problema entre diciembre de 2021 y enero de 2022; de noviembre de 2022 a enero de 2023, y luego, de junio de 2023 hasta igual mes de 2024, uno de los más prolongados.

Ahora, la falta de lluvia comienza a dejar huella otra vez.