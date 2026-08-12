A más de 10 meses del asesinato de la regidora Karina Díaz, el caso sigue sin sentencia

A más de 10 meses de la ejecución de la regidora Karina Díaz Hernández, ocurrida en plena vía pública, el caso permanece sin una resolución y el presunto responsable continúa enfrentando el proceso penal.

El fiscal general del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, recordó que, aunque existe una persona detenida e imputada por su probable participación en el homicidio, hasta ahora el proceso continúa en la etapa de investigación complementaria, sin que se haya llegado a una sentencia.

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Cabe recordar que el 17 de noviembre de 2025, la síndica y regidora del municipio de Palizada fue asesinada a balazos cuando dos agresores a bordo de una motocicleta le dispararon mientras estaba al interior de su camioneta en la colonia Ampliación Zaragoza; sin embargo, perdió la vida en el traslado al hospital.

De acuerdo con el fiscal, la audiencia inicial se realizó el 12 de mayo de 2026, cuando se formuló la imputación contra el detenido. Cuatro días después, el 16 de mayo, se dio continuidad a la audiencia y se determinó imponerle prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso.

En esa misma audiencia se concedieron dos meses para la investigación complementaria, plazo que vencía el 16 de julio. No obstante, el 14 de julio se autorizó una ampliación por tres meses, por lo que esta etapa concluirá hasta el 14 de octubre de 2026.