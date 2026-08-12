Predio abandonado lleva seis años como basurero en Champotón; vecinos denuncian malos olores

En la colonia Venustiano Carranza, en Champotón, reportan un predio abandonado, ubicado sobre la calle 8, entre 1 y 5, el cual se ha convertido en guarida de malhechores y en basurero público, por lo que solicitan la intervención de las autoridades.

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Tras un recorrido por dicho sector, la señora Gregoria Méndez externó su malestar ante este problema, el cual, dijo, representa un foco rojo de infección debido a los malos olores.

“No vive nadie ahí. Toda la gente aprovecha y viene a tirar basura. Arrojan animales muertos. Se mete gente y hace sus necesidades. Y eso es un foco de infección”, señaló.

Ante esta situación, la declarante cuestionó y lamentó la nula acción del Ayuntamiento de Champotón, que no hace nada al respecto. “No sé por qué las autoridades no hacen nada por llamarles la atención a los dueños”.

“Aproximadamente, ¿desde cuándo presentan este problema?”, se le preguntó. “Esto ya tiene como seis y siete años. De que está solo, tiene más, pero de que ya lo agarraron como basurero tiene como seis años. Son vecinos que, a pesar de que pasa la basura, hacen estas cochinadas”, respondió y concluyó.

JGH