Síguenos

Última hora

Campeche

Buscan a Jade, menor de 15 años desaparecida en Campeche; salió de casa y no regresó

Campeche

“Se desbarata el carro”: denuncian carretera intransitable por baches en Champotón

Conductores denuncian numerosos y profundos baches en la carretera Ulumal - Felipe Carrillo Puerto, en Champotón; las lluvias han agravado las condiciones del tramo.

Por Jorge May

12 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Conductores reportan malas condiciones en la carretera Ulumal - Felipe Carrillo Puerto.
Conductores reportan malas condiciones en la carretera Ulumal - Felipe Carrillo Puerto. / Jorge May

Desde el crucero de Ulumal hasta la cabecera de la Junta Municipal Felipe Carrillo Puerto, municipio de Champotón, la carretera luce intransitable ante la falta de mantenimiento.

Vecinos reportaron un predio abandonado en la colonia Venustiano Carranza de Champotón.

Noticia Destacada

Predio abandonado lleva seis años como basurero en Champotón; vecinos denuncian malos olores

Al respecto, algunos conductores han externado su malestar, exigiendo trabajos de rehabilitación a las autoridades competentes, precisamente ante la cantidad de profundos baches que dificultan el tema de la movilidad.

De acuerdo con información recabada, la situación se ha ido agravando de manera gradual durante esta temporada de lluvias, razón por la que el peligro ante posibles accidentes es algo que sigue latente.

"Así todo el tramo. Primera y segunda. No puedes andar duro. Las carreteras de primera que tenemos, porque si son de segunda se desbarata el carro", comentó un conductor que a menudo transita por esta zona.

JGH

Te puede interesar