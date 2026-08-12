“Se desbarata el carro”: denuncian carretera intransitable por baches en Champotón

Desde el crucero de Ulumal hasta la cabecera de la Junta Municipal Felipe Carrillo Puerto, municipio de Champotón, la carretera luce intransitable ante la falta de mantenimiento.

Noticia Destacada Predio abandonado lleva seis años como basurero en Champotón; vecinos denuncian malos olores

Al respecto, algunos conductores han externado su malestar, exigiendo trabajos de rehabilitación a las autoridades competentes, precisamente ante la cantidad de profundos baches que dificultan el tema de la movilidad.

De acuerdo con información recabada, la situación se ha ido agravando de manera gradual durante esta temporada de lluvias, razón por la que el peligro ante posibles accidentes es algo que sigue latente.

"Así todo el tramo. Primera y segunda. No puedes andar duro. Las carreteras de primera que tenemos, porque si son de segunda se desbarata el carro", comentó un conductor que a menudo transita por esta zona.

JGH