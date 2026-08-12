Vecinos del Sur planean protesta en el Periférico de Mérida hoy miércoles 12 de agosto

Vecinos de distintos fraccionamientos del Sur de Mérida realizarán esta noche una manifestación pacífica en el Periférico Sur, luego del fallecimiento de otra persona que sufrió un accidente en este punto, donde habitantes de la zona han advertido sobre las condiciones de riesgo para automovilistas y peatones.

La protesta está programada para las 7:00 de la noche de este miércoles 12 de agosto, en el kilómetro 3 del Periférico Sur de Mérida.

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Los habitantes de los fraccionamientos Santa Cruz, Gran Santa Cruz, Santa Cruz Norte, así como de la comisaría de Ticimul, señalaron que esta será la segunda manifestación en menos de un año para solicitar atención ante la situación que prevalece en este cruce.

La movilización ocurre a menos de 24 horas del fallecimiento de otra persona accidentada, por lo que los vecinos reiterarán su preocupación y pedirán respuestas ante los riesgos que, aseguran, enfrentan diariamente quienes utilizan esta zona.

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Los habitantes indicaron que su intención es realizar una protesta pacífica y ser escuchados, con el objetivo de que se concrete una solución definitiva que priorice la seguridad de las personas que transitan por este sector del Periférico Sur.

Debido a la manifestación, los automovilistas que utilizan habitualmente este tramo del Periférico Sur deberán considerar cambiar de ruta o anticipar sus tiempos de traslado.

La concentración podría provocar congestionamiento vehicular y afectaciones a la circulación durante la tarde-noche, principalmente en las inmediaciones del kilómetro 3.