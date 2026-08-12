Hermana de Emilio Lozoya obtiene suspensión definitiva contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados

Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contra la resolución que la vinculó a proceso por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados.

La medida fue otorgada por Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo promovido por Lozoya Austin el pasado 29 de julio.

El recurso busca combatir la decisión tomada el 7 de julio por una jueza de control, quien consideró que existían elementos suficientes para que la hermana del exfuncionario enfrentara un proceso penal por presunto lavado de dinero.

¿Qué implica la suspensión definitiva concedida a Gilda Susana Lozoya?

Por ahora, el juzgado únicamente hizo público que concedió la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, pero no difundió los alcances específicos de la resolución.

Esto significa que todavía falta conocer de qué manera impactará la medida en el procedimiento penal que enfrenta Gilda Susana Lozoya y si tendrá efectos directos sobre la vinculación a proceso dictada previamente.

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La Fiscalía General de la República (FGR) todavía puede impugnar la determinación mediante un recurso que tendría que ser revisado por un tribunal colegiado. Esa instancia podrá confirmar, modificar o revocar la resolución del juez de amparo.

¿De qué acusa la FGR a la hermana de Emilio Lozoya?

La Fiscalía sostiene que Gilda Susana Lozoya habría participado en operaciones relacionadas con el movimiento de 3.4 millones de dólares que, según la acusación, habrían sido entregados como soborno por Alonso Ancira, entonces principal accionista de Altos Hornos de México.

La investigación vincula esos recursos con la posterior compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya.

El expediente forma parte de la causa penal 211/2019, relacionada con las investigaciones sobre Altos Hornos de México y las operaciones que involucraron al exdirector de la petrolera, su hermana y Ancira.

Conceden amparo a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenadoshttps://t.co/Na4zOC8qR6 pic.twitter.com/ipgFPxahdu — Órbita Media (@orbitamediamx) August 12, 2026

¿Cuándo fue detenida Gilda Susana Lozoya?

Gilda Susana fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Posteriormente, una jueza permitió que continuara su proceso en libertad al considerar que la FGR no había acreditado suficientemente un riesgo de fuga, aunque le fueron impuestas medidas cautelares.

El caso Agronitrogenados se mantiene como uno de los expedientes judiciales más relevantes derivados de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la administración de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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