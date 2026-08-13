¿Cuándo inicia la Feria de Regreso a Clases 2026 en Campeche? Ubica las sedes y fechas

Con el regreso a las aulas cada vez más cerca, las familias campechanas ya pueden acudir a la Feria de Regreso a Clases 2026, que este año contará con sedes en diferentes municipios del estado y fechas que se extenderán durante buena parte de agosto.

Noticia Destacada Detienen a sujeto tras intento de robo en tienda Willys del Centro de Campeche

De acuerdo con el Directorio de Ubicaciones de la Feria de Regreso a Clases 2026, Escárcega, Carmen y San Francisco de Campeche aparecen entre los puntos habilitados en la entidad. Cada sede tendrá un periodo diferente de actividades, por lo que las familias deberán revisar las fechas correspondientes antes de acudir.

¿Dónde están las sedes de la Feria de Regreso a Clases 2026 en Campeche?

La primera sede comenzó actividades en Ciudad del Carmen, donde la feria se realiza del 3 al 31 de agosto en el parque Tila, ubicado en la calle 35, entre 42 y 44, sin número, colonia Tila, Carmen, Campeche, C.P. 24170.

En Escárcega, la Feria de Regreso a Clases estará disponible del 7 al 15 de agosto en el parque principal Miguel Hidalgo y Costilla. La ubicación indicada es calle 29, entre 28 y avenida Héctor Pérez Martínez, sin número, colonia Centro, Escárcega, Campeche, C.P. 24350.

Para San Francisco de Campeche, las actividades se desarrollarán del 21 al 23 de agosto en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, ubicada en avenida Adolfo Ruiz Cortines 13, sin número, colonia Centro, C.P. 24000.

De esta manera, para este jueves 13 de agosto, las sedes de Carmen y Escárcega se encuentran dentro de sus periodos anunciados, mientras que la correspondiente a la capital campechana comenzará el próximo viernes 21 de agosto.

Consulta el directorio oficial de sedes de la Feria de Regreso a Clases 2026

¿Qué encontrarán las familias en las Ferias de Regreso a Clases?

Las Ferias de Regreso a Clases buscan ofrecer alternativas para adquirir artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar, con participación de proveedores de útiles escolares, mochilas, ropa, calzado y libros, además de promociones y descuentos.

Profeco también contempla en estas ferias servicios gratuitos y actividades de orientación para los consumidores. La oferta puede cambiar dependiendo de cada sede, por lo que es recomendable consultar previamente la información correspondiente al municipio al que se pretende acudir.

¿Cómo ahorrar al comprar útiles escolares?

Además de acudir a las ferias, Profeco recomienda revisar los materiales utilizados durante el ciclo anterior antes de comprar productos nuevos. Cuadernos con hojas disponibles, reglas, tijeras, colores, lápices y juegos de geometría pueden reutilizarse cuando todavía se encuentren en buenas condiciones.

También aconseja establecer un presupuesto y comparar precios y calidad antes de comprar. Un producto más costoso o decorado con personajes populares no necesariamente significa que tenga mayor calidad o duración.

Para facilitar la comparación, los consumidores pueden consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite revisar costos y tomar una decisión antes de realizar sus compras.

¿Qué útiles comprar para el ciclo escolar 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública publicó una lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027, que funciona como referencia de los materiales básicos necesarios para las actividades académicas. La recomendación es evitar compras innecesarias y reutilizar aquellos productos que todavía sean funcionales.

Profeco aconseja además guardar tickets y comprobantes, verificar precios y características de los artículos y conocer las políticas de cambios y devoluciones. Para las compras por internet, recomienda comprobar la identidad del proveedor y tener precaución ante ofertas o descuentos excesivos.

Noticia Destacada Comerciantes alistan Feria de Regreso a Clases 2026 en Ciudad del Carmen

Así, las familias de Campeche cuentan con tres sedes identificadas en el directorio para realizar sus compras de regreso a clases: Carmen, del 3 al 31 de agosto; Escárcega, del 7 al 15 de agosto, y San Francisco de Campeche, del 21 al 23 de agosto.

JGH