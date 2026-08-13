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Campeche / Sucesos

Detienen a sujeto tras intento de robo en tienda Willys del Centro de Campeche

Una persona fue detenida tras intentar sacar productos sin pagar de una tienda Willys en el Centro de Campeche; se tornó violento y fue asegurado por la policía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de ago de 2026

1 min

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Intento de robo en tienda Willys termina con detención en Campeche
Intento de robo en tienda Willys termina con detención en Campeche

Una persona fue detenida luego de ser sorprendida cuando intentaba sacar productos sin realizar el pago correspondiente de una tienda Willys, ubicada en la zona Centro, generándose un enfrentamiento entre el sospechoso, empleados y policías.

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El hecho ocurrió en la avenida Circuito Baluartes, entre las calles 12 y 14, donde el personal del establecimiento detectó a la persona cuando había escondido diversos artículos. Al negarse a entregarlos, se tornó violento, lo que causó que los encargados dieran aviso al número de emergencias.

Tras la llegada de los agentes, la persona fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades, posterior a que se tornó violento y quien presuntamente estaba bajo los influjos de alguna sustancia.

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