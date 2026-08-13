Detienen a sujeto tras intento de robo en tienda Willys del Centro de Campeche

Una persona fue detenida luego de ser sorprendida cuando intentaba sacar productos sin realizar el pago correspondiente de una tienda Willys, ubicada en la zona Centro, generándose un enfrentamiento entre el sospechoso, empleados y policías.

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El hecho ocurrió en la avenida Circuito Baluartes, entre las calles 12 y 14, donde el personal del establecimiento detectó a la persona cuando había escondido diversos artículos. Al negarse a entregarlos, se tornó violento, lo que causó que los encargados dieran aviso al número de emergencias.

Tras la llegada de los agentes, la persona fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades, posterior a que se tornó violento y quien presuntamente estaba bajo los influjos de alguna sustancia.