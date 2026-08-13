Detienen a una pareja por el presunto robo de 2 mil 400 pesos en ropa en una tienda Coppel de Umán

La intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán permitió el aseguramiento de un hombre y una mujer, ambos procedentes de Mérida, señalados por su probable participación en el robo de mercancía de una tienda departamental ubicada en el Centro de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron este miércoles, luego de que la Policía Municipal recibiera el reporte de un presunto robo en una sucursal de Coppel, localizada sobre la calle 18 por 19 y 17.

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Al llegar al establecimiento, los agentes se entrevistaron con personal de la tienda, quienes señalaron a un hombre y una mujer que habían sido retenidos después de que presuntamente intentaran salir del comercio con varias prendas de vestir sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el informe oficial, ambas personas se encontraban próximas a abordar un vehículo cuando fueron interceptadas. Durante la revisión, se localizaron entre sus pertenencias seis prendas de vestir y una mochila tipo cangurera.

La mercancía tendría un valor aproximado de 2 mil 400 pesos, según la información proporcionada por el establecimiento a las autoridades.

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Los asegurados fueron identificados como Michelle P. M., de 27 años, y Edgar M. M., ambos procedentes de Mérida. Tras su detención, fueron trasladados al Cuartel Miguel Hidalgo para realizar los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, los dos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia 27 con sede en Umán, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, se trata de un señalamiento por probable participación en el robo, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de definir las responsabilidades legales correspondientes.