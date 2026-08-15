Empeora hoyanco en la avenida Colosio de Champotón ante falta de bacheo definitivo

Un tramo de la avenida Colosio en la ciudad de Champotón empeora de forma constante ante la presencia de un hoyanco y láminas de agua.

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​El desperfecto sobre la carpeta asfáltica continúa expandiéndose por la falta de medidas correctivas definitivas por parte de las autoridades.

​Como medida preventiva, ciudadanos colocaron un neumático en el pavimento directamente sobre el bache para evitar accidentes viales.

​A pesar de las constantes quejas de conductores y vecinos, la problemática en la vialidad no ha sido atendida de raíz.

​Los afectados señalaron que el personal únicamente ha aplicado remedios temporales para salir del paso.

​La falta de mantenimiento adecuado provoca que la temporada de lluvias agrave el deterioro del pavimento en la zona.

​Durante un recorrido por esta importante avenida, se constató el riesgo constante al que se enfrentan los automovilistas.

​Conductores se ven obligados a realizar maniobras repentinas para esquivar el imperfección sobre la vía de circulación.

​El mal estado de la arteria representa un peligro mayor durante la noche al ocultarse el desperfecto bajo el agua acumulada.

​Habitantes exigen una rehabilitación integral de la avenida para prevenir percances y daños a las suspensiones de los vehículos.



