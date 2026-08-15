Síguenos

Última hora

México

Presidenta hace llamado a jóvenes tamaulipecos a defender sus derechos y sentirse orgullosos de México

Campeche

Empeora hoyanco en la avenida Colosio de Champotón ante falta de bacheo definitivo

Habitantes de Champotón señalan que la avenida Colosio empeora por un enorme hoyanco y agua acumulada; colocan una llanta para evitar accidentes ante la falta de bacheo.

Por Jorge May

15 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Lluvias y abandono agravan enorme bache en la avenida Colosio en Champotón
Lluvias y abandono agravan enorme bache en la avenida Colosio en Champotón / Jorge May

Un tramo de la avenida Colosio en la ciudad de Champotón empeora de forma constante ante la presencia de un hoyanco y láminas de agua.

Vuelca auto en la carretera federal Campeche-Champotón a la altura de Ciudad del Sol

Noticia Destacada

Aparatosa volcadura en la carretera Campeche-Champotón deja dos lesionados en Ciudad del Sol

​El desperfecto sobre la carpeta asfáltica continúa expandiéndose por la falta de medidas correctivas definitivas por parte de las autoridades.

​Como medida preventiva, ciudadanos colocaron un neumático en el pavimento directamente sobre el bache para evitar accidentes viales.

​A pesar de las constantes quejas de conductores y vecinos, la problemática en la vialidad no ha sido atendida de raíz.

​Los afectados señalaron que el personal únicamente ha aplicado remedios temporales para salir del paso.

​La falta de mantenimiento adecuado provoca que la temporada de lluvias agrave el deterioro del pavimento en la zona.

​Durante un recorrido por esta importante avenida, se constató el riesgo constante al que se enfrentan los automovilistas.

​Conductores se ven obligados a realizar maniobras repentinas para esquivar el imperfección sobre la vía de circulación.

​El mal estado de la arteria representa un peligro mayor durante la noche al ocultarse el desperfecto bajo el agua acumulada.

​Habitantes exigen una rehabilitación integral de la avenida para prevenir percances y daños a las suspensiones de los vehículos.


Te puede interesar