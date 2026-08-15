Aparatoso carambolazo en Ciudad del Carmen deja tres lesionados; taxi termina sobre el camellón

Un aparatoso accidente tipo carambola entre tres vehículos dejó como saldo tres personas lesionadas y daños materiales estimados en varios miles de pesos, sobre la avenida Boquerón del Palmar, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Fuerte choque entre tres motocicletas deja tres lesionados en Playa Norte de Ciudad del Carmen

El percance ocurrió a la altura del tramo comprendido entre las avenidas Nardos e Isla de Tris, junto a la barda del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen y las inmediaciones del fraccionamiento Maderas.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres vehículos involucrados circulaban en dirección hacia la avenida Nardos cuando el conductor de un Volkswagen color plata, con placas DJC 768 B del estado de Campeche, presuntamente no guardó la distancia de seguridad e impactó por alcance a un Chevrolet color gris, matrícula DGS 035 C.

Tras recibir el fuerte golpe en la parte posterior, el conductor del Chevrolet perdió el control de la unidad y terminó impactándose de costado contra un taxi Hyundai, número económico 2046, con placas A 232 BEG del estado de Campeche, afiliado al Sindicato de Taxis Premium.

Debido a la fuerza del impacto, el taxi salió proyectado fuera de la vialidad y terminó montado sobre el camellón central, donde derribó varias palmeras. Dos de sus pasajeros resultaron lesionados y tuvieron que ser atendidos en el lugar.

En tanto, el Chevrolet también atravesó el camellón y terminó sobre la vialidad en sentido contrario a su circulación original, mientras que el Volkswagen quedó detenido a un costado del camino con daños considerables en la parte frontal.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar a los lesionados, mientras agentes de la Policía Municipal realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

Personal relacionado con el área de Medio Ambiente también acudió debido a los daños ocasionados a las palmeras del camellón.

Las unidades involucradas fueron aseguradas y el caso quedó en manos de la Fiscalía, autoridad que realizará el deslinde de responsabilidades y determinará quién deberá responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

jgh