Carretera antigua Campeche-Mérida lleva más de ocho años sin mantenimiento

Baches en diversos tramos de la carretera federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón ponen en riesgo a conductores y más en esta temporada vacacional, porque esa vía está muy transitada dado que une al estado de Campeche con Yucatán, y el peligro para los automovilistas es mayor de noche.

Los enormes hoyancos se ubican principalmente en el tramo del entronque a la comunidad de Katab y la granja avícola de conocida cadena nacional, en donde pueden apreciarse los baches, inclusive también en la zona de curvas de esa granja a los silos menonitas de Santa Rosa.

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Carlos May Pacheco y Luis Uc Canché, conductores que a diario transitan en esa vía federal, mencionaron que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) ha abandonado esa vía, también conocida como la carretera antigua Campeche-Mérida, y compartieron algunas imágenes.

Coincidieron en que, desde hace más de ocho años, las autoridades no le han brindado mantenimiento a esa importante vía de comunicación terrestre, inclusive para el turismo que transita de la zona arqueológica de Edzná a Uxmal, o viceversa.

Dijeron que, en esta época de lluvias, esos baches cada vez se hacen grandes y podrían causar un accidente que se tenga que lamentar, porque en este periodo vacacional, decenas de vehículos con turistas nacionales transitan en esa carretera, inclusive turismo extranjero.

Ante ello, pidieron a las autoridades correspondientes voltear los ojos hacia la región de Los Chenes, en específico en la zona norte del municipio de Hopelchén, que colinda con el vecino estado de Yucatán.

Sin embargo, dijeron que en las últimas dos semanas han visto a personal de una empresa realizando mediciones sobre el pavimento y limpiando algunas orillas de camino, pero ya en el tramo de los silos de Santa Rosa hacia Bolonchén de Rejón. Desconocen si harán algún trabajo, pero mientras tanto los baches cada vez son un riesgo para los automovilistas.