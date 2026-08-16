Productores indígenas cultivan 23 hectáreas de sábila orgánica en Champotón

Desde hace más de seis años, comunidades indígenas de Champotón impulsaron un proyecto de cultivo y comercialización de sábila orgánica, actividad que actualmente cuenta con alrededor de 23 hectáreas cultivadas, generando ingresos y fuentes de empleos.

Así lo dio a conocer en entrevista para Por Esto! Jeremías Ehuan Guzman, presidente y representante legal de la Unión de Productores Indígenas de 5 de Febrero, SC de RL de CV, agrupación que igual tiene presencia en las localidades de Lázaro Cárdenas, Miguel Colorado y Pixoyal.

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“Llevamos más de seis años que iniciamos con un proyecto denominado —cultivo de sábila orgánica—, el cual cuenta con sus certificaciones oficiales internacionales y nacionales”, destacó.

Jeremías Ehuan explicó la producción de pencas frescas de sábila son vendidas a una empresa multinacional, con un precio de garantía justo, aunque evitó revelar el monto debido a acuerdos de confidencialidad con la empresa compradora.

Por otro lado, el declarante destacó que una de las ventajas de este cultivo es que se trata de una planta perenne, por lo que no es necesario realizar una nueva siembra cada temporada.

“La sábila es una planta perenne; no es una planta anual. La siembras una vez y la cosechas por 10 años o más, con los respectivos cuidados” concluyó.