La Casa de los Famosos México: Galilea Montijo revela el verdadero motivo de la eliminación de Yahir

Todo parece indicar que la recta final de La Casa de los Famosos México está generando más polémica de la esperada por los fans, pues la eliminación de Yahir antes de la gran final fue una completa sorpresa para todos, situación que se ha reflejado en las redes sociales.

De acuerdo con lo que se sabe, la eliminación del famoso provocó una ola de reacciones en redes sociales, pues muchos catalogaron este hecho como algo injusto e insólito.

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Ante todo lo que se ha comentado en redes sociales, fue la propia conductora del reality Galilea Montijo, quien rompió el silencio y habló sobre la polémica que se ha dado por la salida del cantante.

Galilea Montijo revela los motivos tras la eliminación de Yahir

El cantante se había convertido en las últimas semanas, en el famoso más querido por los fans, por lo que era uno de los favoritos para llevarse los 4 millones de pesos, premio que se lleva el ganador.

Sin embargo, cuando se dio a conocer su nombre como el eliminado, su reacción fue de sorpresa y al mismo tiempo de tristeza. Tras su salida, el cuadro de finalista se hace más pequeño y más cerrado, ya que solamente quedan: Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz, Karina Torres y Mariana Ochoa.

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Por su parte la conductora mencionó que esta temporada fue algo muy impredecible:

"Mejor me callo, yo creo que el 'efecto Yahir' es que los que le iban, se confiaron"

Aseguró que la eliminación del cantante no corresponde ninguna irregularidad de producción, situación que se llegó a mencionar en las redes sociales.

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