Divide opiniones entre la población de José María Morelos registro de Erick Borges por Morena

El anuncio de registro de Erick Borges para buscar la coordinación del distrito electoral federal 02, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dividió opiniones. Mientras algunos ciudadanos le otorgaron su apoyo y respaldo, otros indicaron que para nada se sienten representados por esa persona.

Se dio a conocer en las redes sociales que Erick Borges ya había hecho su registro "para la coordinación distrital electoral federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, correspondiente al distrito 02 de Quintana Roo”.

En el documento se indica que su registro lo realizó desde su comunidad, que es Kantemó, pueblo ubicado a tres kilómetros nororiente de la villa de Dziuché.

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De inmediato fluyeron los comentarios en las redes sociales. Manuel Efra dijo: "Todo nuestro apoyo y respaldo al rebelde de Kantemó". Otro internauta que se identificó como Glendy Uchin Arguelles comentó: "En hora buena. Excelente líder".

Otro ciudadano que se identificó como Luis Alfonso Ávila escribió: "No, para nada. Como ciudadano no me siento representado por un sujeto como éste... Para ese cargo se necesita alguien con conocimiento de leyes y experiencia institucional". Uno más que se identificó como Lupita Samoa dijo: "otro enfermo del poder, muy mal, muy mal".