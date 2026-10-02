Detienen a sujeto por vandalizar un automóvil con un cuchillo en Plan Chac, Campeche

Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la Unidad Habitacional Plan Chac luego de vandalizar un vehículo utilizando un cuchillo, tras una rápida respuesta a un reporte realizado al número de emergencias 911.

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Los hechos ocurrieron en el mencionado sector de San Francisco de Campeche, donde el propietario del automóvil afectado solicitó el apoyo de las autoridades e identificó directamente al presunto agresor. De acuerdo con la víctima, el individuo utilizó el arma blanca para causarle daños materiales a la unidad.

Durante la intervención de las fuerzas de seguridad, los agentes lograron asegurar al sospechoso y confiscaron el cuchillo empleado en la agresión como evidencia del ataque.

Tanto el implicado como el objeto punzocortante fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, FGE, donde se abrieron las investigaciones correspondientes por el delito de daños en propiedad ajena.

JGH